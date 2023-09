Taylor Swift e Damiano dei Maneskin, il gossip infiamma: lei gli lancia un bacio agli Mtv Music Awards

I rumors impazzano. Non sappiamo se si possa parlare di love story tra Taylor Swift e Damiano David. Di certo la cantante americana è una grandissima fan del leader dei Maneskin, che ieri sera hanno vinto un MTV VMA per il video di The Loneliest.

Il bacio

Durante la serata degli Mtv Music Awards 2023 al momento dell'esibizione del nuovo singolo Honey (Are U Coming?), Damiano ha preso in mano la situazione. Improvvisandosi regista, è andato in giro per la platea a riprendere il pubblico. Il cantante si è piazzato davanti alla regina della serata Taylor Swift, che ha portato a casa nove statuette, che gli ha lanciato un bacio a due mani. Poi si è alzata in piedi applaudendolo. Se sono rose fioriranno.