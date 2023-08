Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri dopo la rottura, una fan: «Si è spenta una luce nei tuoi occhi». Lei risponde così

«Stromboli, lascio un pezzo di cuore da te. Custodiscilo fino all’anno prossimo, torno a prenderlo, promesso». Sono queste le parole che Giorgia Soleri ha scritto a corredo dell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex di Damiano David ha voluto esprimere le sue sensazioni prima di lasciare Stromboli, il posto dove ha trascorso qualche giorno di vacanza tra sole, mare e relax. Ma un commento di una fan ha generato un "botta e risposta" con l'attivista che non è passato inosservato agli altri utenti e che riguarda la fine della relazione con Damiano dei Maneskin. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giorgia Soleri su Instagram

«Si è spenta una luce nei tuoi occhi.

L'ho notato in una foto. Cerca di non vivere per un uomo e ardi per te stessa». Sono queste le parole di una fan a corredo del post di Giorgia Soleri. Una frase che però ha scatenato la rabbia dell'attivista tant'è che non ci ha pensato due volte a rispondere a tono. «La psicanalisi su Instagram mi mancava», ha scritto una fan. Così la fan ha replicato: «Era un'opinione espressa in maniera gentile e solidale. Trovo molto villano trattare così una follower». E lei: «Invece normalissimo dire a una persona sconosciuta come dovrebbe comportarsi e pretendere di sapere come sta dopo la fine di una relazione, vero? ma tutto bene?».