Tamberi (dimagrito 5 chili in un mese) posta la foto e Datome lo prende in giro: «Mi sembravi un po' appesantito». La risposta di Gimbo è super

ANCONA Cinque chili in meno di un mese dopo la speciale sessione di allenamenti svolta in Sudafrica in vista delle Olimpiadi estive di Parigi 2024. Gianmarco Tamberi, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che testimonia il dimagrimento dagli 82,5kg del 3 gennaio ai 77,5kg del 27 gennaio.

Botta e risposta con Datome

Tra i commenti scherzosi spicca quello dell'ex azzurro dell'ItalBasket Gigi Datome: «Mi sembravi un po’ appesantito ad inizio anno ma non volevo dirti nulla…». La risposta di Gimbo è stata ancora più esilarante: «E' stato carino da parte tua non farmelo notare. Per il tuo bene però non mi sento di fare lo stesso con te.....