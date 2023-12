Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi, la showgirl allo scoperto: «Confermo»

Nessuno le aveva mai chiesto conto pubblicamente di quel gossip che aveva infiammato le pagine rosa anni fa. Parliamo del triangolo di fuoco tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e... Alessia Marcuzzi. Ebbene, la showgirl argentina adesso esce allo scoperto. «Confermo», ha detto eloquente, rispondendo a un commento sui social che ritirava fuori questa vecchia vicenda. Vecchia, ma ancora dolorosa, forse.

Stefano De Martino e il flirt con Alessia Marcuzzi

In una recente intervista a Domenica In, Belen Rodriguez ha parlato dei tradimenti del marito Stefano De Martino e della sofferenza che le hanno causato. «Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento.

Perché dopo un mese ho saputo. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco. Ci sono i bambini di mezzo» ha spiegato Belen. «Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso». Tra queste, probabilmente c'era anche Alessia Marcuzzi. Adesso è la stessa Belen a confermare quel flirt, in attesa di una risposta (arriverà?) della "boomerissima".

I primi a lanciare la bomba gossip erano stati i giornalisti di Dagospia. La notizia non era però mai stata confermata. Adesso i tre interessati hanno voltato pagina. Belen è felice con il suo Elio, che ha portato in Argentina come ha fatto con tutti gli uomini più importanti della sua vita. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino invece ufficialmente sono single.