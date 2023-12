Stefano De Martino «furioso con Belen» dopo l'intervista a Domenica In: la reazione del conduttore e quel gossip "insabbiato" da Mara Venier

Dopo un lungo silenzio silenzio social, Belen ha vuotato il sacco. Attraverso un'intervista rilasciata a Mara Venier, la showgirl ha raccontato tutta la verità sulla sua malattia e sulla rottura con l'ex marito Stefano De Martino. Quest'ultimo, anche lui dopo l'ennesima rottura con la mamma di suo figlio Santiago, ha cercato di tenersi lontano dai pettegolezzi sulla sua vita privata. Ma nelle ultime ore è stata svelata quale sarebbe stata la reazione di Stefano dopo che Belen l'ha dipinto come un «traditore seriale».

La reazione di Stefano de Martino

Gli esperti di indiscrezioni hanno cercato di esaminare a fondo la situazione e quanto emerso si allontana dall'idea di una mancanza di tensioni e di un clima di serenità tra i due. Fonti vicine a Stefano De Martino hanno riferito che, in realtà, lui «è furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip». A lanciare il gossip in rete è stato Dagospia. «È stato 'graziato' da Mara Venier sul flirt con Alessia Marcuzzi.

I beninformati assicurano che Belen non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta». Queste sono le parole che si leggono sul sito curato da Roberto D'Agostino.

In sintesi: ora il conduttore sarebbe «furibondo», tanto più che le clamorose rivelazioni di Belen siano andate in scena a Domenica In, dunque proprio durante un programma della Rai, l'azienda per cui Stefano lavora da qualche anno.