Stefano Bettarini, dedica d'amore a Nicoletta Larini che compie 24 anni

MILANO –tira fuori il suo lato romantico. L’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha postato una foto che lo vede assieme alla fidanzata , che compie 24 anni, seguita dalla didascalia: “•A quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo... Auguri amore mioÔŁĄ´ŞĆ• #love #couple #kiss #hugs #romance #forever #boyfriend #bf #together #happy #me #girl #beautiful #instagood #loveher #pretty #fun #smile #xoxo #stefanobettarini”.Nicoletta Larini è figlia di Nicola, ex pilota di Formula 1. I due (22 anni di differenza) si sono conosciuti quando lei era fidanzata da quattro anni e per Stefano ha lasciato tutto: “Le nozze? – ha spiegato Bettarini in un’intervista – Difficile. Un figlio: oggi dico di si (…) Sono pronto a diventare di nuovo papà sena paura. E poi i miei figli hanno conosciuto Nico e soprattutto con Giacomo c’è un gran feeling”.