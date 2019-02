Nicoletta Larini ecco chi è la fidanzata di Stefano Bettarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicoletta Larini, 25 anni, di Lido Di Camaiore, è diventata nota da quando è fidanzata con Stefano Bettarini, 47 anni.Aveva già lavorato come modella, ma il suo volto ha cominciato è essere rionosciuto quando ha partecipato a Temptation Island Vip insieme all'ex calciatore. Una prova superata dalla coppia che appare salda nonostanet Bettarini abbia sottolineato che per il momento non si parla di matrimonioNicoletta, che ha studiato in inghilterra, è figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno, a lungo tester per la Ferrari per la quale ha conquistato un secondo posto al GP di San Marino a Imola nel 1994, gareggiando poi anche con Ligier e Sauber.