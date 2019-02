Isola, Nicoletta Larini e Stefano Bettarini: «Stavolta non prenderà sbandate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono certa che non prenderà sbandate”,dice la sua sulla partecipazione del fidanzatoall’. La coppia come riportato da Leggo.it ha già partecipato insieme a “Temptation Island Vip” e ha avuto un periodo di crisi, ma stavolta Nicoletta non teme il comportamento del compagno nei panni di naufrago.I due dopo il difficile periodo post reality sembrano ormai rodati: “Ho capito che il mai dire mai vince sempre - ha spiegato in un'intervista a Spy" - Già in un altro reality, Temptation, c’è stata una piccola crisi e l’abbiamo superata. Ora è solo: non sono pronta a giurarlo pubblicamente, ma sono certa che non prenderà sbandate".A conduttore Temptation Island Vip c’era Simona Ventura, ex moglie di Bettarini, con cui lei ha un buon rapporto ed è felice del suo fidanzamento con Giulio Terzi: “Sono felice di vederla felice e innamorata di Giovanni Terzi. Stanno davvero bene insieme, come me e Stefano”.