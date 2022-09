Sonia Bruganelli: «Io e Paolo Bonolis dormiamo in case separate, è il segreto per restare insieme»

Sonia Bruganelli svela il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis: dormire in camere separate. Anzi, a breve addirittura in due case diverse. L'opinionista del Gf Vip lo ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: «Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita».

Sonia Bruganelli, i figli e il mondo del lavoro

A proposito di figli, Sonia ha parlato anche di Davide Bonolis, che ha di recente firmato un contratto come calciatore con la Triestina: «Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica». E sulla figlia Silvia, 19 anni, Bruganelli ha rivelato che ha cominciato a lavorare nella sua agenzia: «Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma».