Sabrina Salerno supersexy in Corsica: «Settembre? Non me ne sono accorta»

Sabrina Salerno rende incandescente anche questa fine dell'estate, contraddistinta, almeno in Italia, dall'arrivo di pioggia e da un sensibile calo delle temperature.

Sabrina Salerno supersexy in Corsica

Sabrina Salerno sta passando alcuni giorni di relax in Corsica. E dall'isola francese nel Tirreno manda uno scatto che rende di nuovo l'estate decisamente torrida. «Settembre? Non me ne sono accorta», scherza sui social la cantante, attrice e showgirl. Che a 54 anni può vantare un fisico al top, capace di mandare in estasi tutti i follower.