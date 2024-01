Belen Rodriguez, la rivelazione a sorpresa: «Non sono mai stata femminista, i ruoli vanno rispettati»

In un'intervista al settimanale Chi, la showgirl Belen Rodriguez, ha rivelato di non considerarsi una femminista sottolineando l'importanza dei ruoli di genere.

E' difficile pensare che una donna forte e indipendente come Belen, la pensi in questo modo, svariate sono le occasioni, soprattutto quelle recentemente difficili, in cui ha dimostrato tenacia e forza, ma è proprio ciò che ha rivelato nella recente intervista: «Femminista io? Non lo sono mai stata, amo gli uomini e amo l’uomo che protegge la sua donna. Devono essere rispettati i ruoli, anche adesso la donna ha bisogno di protezione perché è debole. Gli uomini sono più forti, hanno i muscoli perché devono proteggerci e devono accarezzarci».

Le parole di Belen

Poi Belen continua: «Lo scorso giugno ho lasciato la tv perché non avrei portato rispetto al mio lavoro.

Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando», una rivelazione che va però in netto contrasto con quella precedente, dimostrando che per quanto Belen non si senta femminista, in fondo lo è, una donna che nonostante le difficoltà incontrate nelle prime fasi della sua carriera ha dimostrato di potercela fare da sola, guadagnando indipendenza economica e il rispetto del pubblico.

Numerose sono le volte in cui la showgirl ha sottolineato di essere padrona del suo corpo e delle sue scelte, poi parla della bellezza: «A quarant’anni la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a vent’anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il cul0 sodo non funzioni e prendono una più giovane. Per noi femmine è difficile. Se sei bella, fai il doppio della fatica perché pensano che tu sia solo bella e perché devi conservare quella bellezza come se fosse l’unica cosa che ti definisce», anche in questo caso la showgirl si contraddice. Ma quindi Belen è femminista o non lo è?