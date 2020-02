Serena Enardu scherza con la mascherina per il coronavirus. Fan furiosi: «Non serve a nulla, fai allarmismo!»

Anche Serena Enardu parla del coronavirus. L’ex tronista e protagonista di Temptation Island vip e il Grande Fratello vip assieme al fidanzato Pago ha scritto un post sull’uso delle mascherine, che però non è piaciuto troppo ai suoi follower.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini casutica sul Coronavirus: «Scopat* mezza discoteca senza profilattico e poi avete paura?»

Michelle Hunziker, paura Coronavirus alle Maldive: «Sembra un film dell'orrore, ma è realtà»

Serena ha pubblicato uno scatto che la vede in aeroporto con indosso una mascherina, seguito da una lunga didascalia: “So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata... tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti.

Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo. Non mi costa niente... Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”.

Diversi però i commenti negativi, soprattutto per la mascherina che indossa Serena, che dovrebbe essere portata al contrario (“Informatevi bene – scrive un fan - la mascherina usata nel modo sbagliato diventa ricettacolo di germi e quindi è controproducente), e che dovrebbe essere utilizzata solo da persone infette, come da indicazioni: “Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri”.

Infine Serena è poggiata a terra e il virus, ammoniscono i fan, resiste per molto tempo sulle superfici.

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA