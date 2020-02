Meghan Markle, giovane hostess chiede di essere la sua sosia ufficiale: «Mi scambiano per lei da sempre»/Foto

Meghan Markle è tra le donne più famose al mondo in questo momento. La sua favola ha appassionato tante aspiranti Cenerentola e la sua "fuga" ha fatto arrabbiare i monarchici più convinti; ma com'è essere Meghan? Christine Mathis non ha niente a che fare con la Famiglia Reale e non ha mai messo piede a Buckingham Palace, ma sa cosa si prova a essere scambiata per la duchessa di Sussex. Al mondo esistono sette sosia per ognuno di noi e la giovane hostess sembrerebbe essere tra le persone che assomigliano alla moglie del principe Harry.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle e Harry, licenziato lo staff di 15 persone che avevano a Buckingham Palace: ufficio chiuso

Christine lavora per la compagnia aerea JetBlue, negli Stati Uniti, e ha iniziato a essere scambiata per Meghan Markle quando l’attrice lavorava ancora nella serie tv Suits. Quando il suo volto ha cominciato a circolare sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo, Christine ha cominciato a coltivare il sogno di cambiare vita. E ora ha fatto domanda per diventare sua sosia ufficiale.

LEGGI ANCHE: Nina Moric alla macchina della verità, scende il gelo da Barbara D'Urso. Favoloso con la mascherina

La 32enne spera di approfittare della somiglianza con Meghan per guadagni facili e ha già realizzato un servizio fotografico insieme a un sosia di Harry. Spesso in aeroporto è costretta a mostrare i documenti per convincere la sicurezza della sua identità di normale cittadina americana.



«Hanno iniziato a scambiarmi per Meghan anni fa quando lavoravo in prima classe. Dopo le prime volte, ho cercato il nome di Meghan su Google e mi sentivo lusingata», ha raccontato la donna al Daily Mail. Ora vuole entrare nel mondo dello spettacolo e sogna di interpretare Meghan sul grande schermo. La somiglianza a qualche personaggio famoso capita.

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA