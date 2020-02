Nina Moric alla macchina della verità, scende il gelo da Barbara D'Urso. Favoloso con la mascherina

Luigi Maria Favoloso torna a Live - Non è la D'Urso per affrontare la sfida delle cinque sfere. Con lui anche i genitori, Michele Favoloso e Loredana Fiorentino. L'ex fidanzato di Nina Moric, accusato dalla modella croata di maltrattamenti, si è scontrato duramente con gli "sferati", in particolare con il giornalista Gianluigi Nuzzi che di lui ha detto: «Non meriterebbe nemmeno il diritto di cittadinanza tra le persone per bene». Favoloso si era presentato in studio con una mascherina, spiegando di non voler «prendere il coronavirus», un gesto che Nuzzi stigmatizza così: «È un cialtrone. Si è messo a ridere sull'epidemia, non si fanno battute sui morti».

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 2020, ennesima crisi tra Pago e Serena Enardu: «Non sono educato?»

Chiara Ferragni in vacanza con Fedez, prova costume superata: il selfie allo specchio è hot

Nina Moric ha assistito al dibattito in collegamento da casa, ma mentre veniva inquadrata sembrava addormentarsi da un momento all'altro. Lo stato della croata ha preoccupato anche Barbara D'Urso che le ha chiesto: «Nina ma stai bene?». Mentre si sottoponeva alla macchina della verità la Moric ha risposto parlando in modo eccessivamente pacato, tanto da sembrare artificiale. Favoloso dallo studio ha inveito dicendo: «Ma non si può fare una macchina così, prima bisogna controllare se il soggetto ha bevuto o ha preso qualcosa, così non si può». Anche i social si sono scatenati sottolineando la strana condizione di Nina Moric e in tanti si sono preoccupati: «Aiutatela».

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA