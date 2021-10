Rocco Siffredi, il dramma da Pierluigi Diaco a "Ti Sento": «Ho perso mio fratello»

Un Rocco Siffredi inedito quello che si racconterà a 360 gradi nella trasmissione di Pierluigi Diaco "Ti Sento". Il pornodivo sarà ospite della puntata che andrà in onda domani in seconda serata alle 23.30 su Raidue. Tra gli aspetti più intimi della sua vita raccontati al conduttore, c'è quello della perdita del fratello.

Rocco Siffredi ospite a Ti Sento di Pierluigi Diaco

Sarà un’intervista inedita dove Siffredi confesserà i suoi lati più intimi a partire dalla dolorosa morte del fratello quando Rocco aveva appena sei anni. L'attore è già stato ospite di Diaco nella trasmissione "Io e Te". Proprio in quell'occasione parlò della scomparsa del fratello.

Rocco Siffredi, la perdita del fratello

«Mia madre l’ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce... Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più», ha raccontato precedentemente in tv. Quel giorno è rimasto indelebile nella memoria: «Sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa... quel giorno ha cambiato la nostra famiglia».

