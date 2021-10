Uomini e Donne, Marika Geraci e la frequentazione con Armando Incarnato: «Colpo di fulmine, il mio prototipo fisico di uomo ideale»

Marika Geraci è arrivata sul trono over di “Uomini e donne” e sembra apprezzare molto la presenza di Armando Incarnato. Marika Geraci, dama del dating show di Maria De Filippi, pare infatti molto colpita dall’incontro col suo cavaliere: «Colpo di fulmine – ha svelato - il mio prototipo fisico di uomo ideale».

U&D, Marika Geraci e la frequentazione con Armando Incarnato

Marika Geraci, dama del trono over di “Uomini e donne”, è da poco arrivata in studio ma sembra aver trovato nel cavaliere Armando Incarnato un motivo per rimanere in trasmissione: «Per lui è stato una sorta di colpo di fulmine – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - rispecchia il mio prototipo fisico di "uomo ideale". Da casa ho sempre seguito il programma, quindi so tutto del suo percorso a Uomini e Donne. Ci sono sempre stati aspetti di lui che non mi piacevano ma, nonostante ciò, ho ritenuto giusto non precludermi questa conoscenza. Armando, come le ho detto, mi ha colpito fin da subito: quando una persona ti piace è giusto darle una possibilità, prima di esprimere un giudizio».

Marika Geraci ha notato che Armando Incarnato è molto diverso da come appare in tv: «Un uomo molto sensibile, affettuoso, dolce. Sono tutte qualità che, vedendolo da casa, non ci si aspetta di trovare in lui (..) So di piacergli, di essere anche io il suo prototipo di donna. Ma non è detto che in futuro non possa interessarsi a una bionda con gli occhi azzurri che per carattere è più affine a lui. E, se dovesse succedere, ne affronterò le conseguenze».

