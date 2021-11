Roberto Farnesi si emoziona per il primo bagnetto della figlia: ecco che nome ha scelto per la bimba

Anche questi sono momenti speciali. Roberto Farnesi si emoziona per il primo bagnetto della figlia. L’attore condivide una foto in cui è immortalato con lo sguardo sognante mentre osserva la bambina lavata dalla mamma, Lucya Belcastro. La cicogna è 'atterrata' il 22 novembre scorso e ha regalato una gioia infinita al bel 52enne e alla compagna 28enne. Nella loro vita è arrivata Mia, ecco come i due hanno chiamato la piccola.

“Si chiamerà Mia, anche se poi ad avere l'ultima parola sarà la mamma”, aveva detto lo scorso luglio, intercettato al Pitti Uomo a Firenze. “Diventare genitori da grandi ti fa affrontare la situazione diversamente. Si è più saggi e maturi, si ha una consapevolezza diversa. Io mi sono scoperto molto pauroso, nel senso di ansioso, ho paura che possa succedere qualcosa alla bambina e alla mamma nella gravidanza. Mi hanno detto che è fisiologico, quindi passerà anche perché sennò potrebbe essere un problema”, aveva anche aggiunto.

