Pierpaolo Spollon, l'attore di Doc rivela: «Ho due figli, ecco perché non l'avevo mai detto prima»

Pierpaolo Spollon ha solo 34 anni ed è già un volto molto noto nelle fiction Rai: da La porta rossa, al suo più grande successo (per adesso) Doc, passando per Che Dio ci aiuti. I telespettatori lo amano per la sua irriverenza e simpatia e Pierpaolo regala sempre delle interpretazioni incredibili, riuscendo ad unire il suo lato comico a quello più serio, con momenti molto intensi. Dopo molti anni passati negli studi Rai, Pierpaolo Spollon sta per partire con una nuova avventura, stavolta nei teatri d'Italia e, durante una delle ultime interviste rilasciate, ha confessato un segreto personale che solo a Padova, sua città natale, qualcuno conosceva.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Pierpaolo Spollon, in una recente intervista a Repubblica, ha confessato di avere due figli: «A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti.

Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro, quindi sono andato dallo psicoterapeuta per parlare della mia paura».

Pierpaolo Spollon ha anche rivelato che fino ad ora aveva sempre pensato di lasciare il privato da parte, ma dopo il periodo passato in terapia, ha capito che bisogna parlare di tutto perché «il dialogo ci salva» e quindi: «I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso».

I fan sono rimasti molto sorpresi da questa rivelazione arrivata inaspettata, ma adesso sono ancora più curiosi di scoprire qualche aneddoto della vita da papà di Pierpaolo.