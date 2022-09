Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano il compleanno della piccola Sofia Valentina

Una cena in famiglia in un ristorante di Portofino, qualche amichetto e tanti sorrisi. Sono questi gli scatti che ritraggono Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin mentre festeggiano il compleanno della piccola Sofia Valentinache ha compiuto sette anni.

PIER SILVIO BERLUSCONI E SILVIA TOFFANIN: COMPLEANNO DELLA FIGLIA

Come due normali genitori che festeggiano il compleanno della propria bambina: lo scorso sabato Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno spento le candeline insieme ad amici e al fratello dodicenne di Sofia Valentina, Lorenzo Mattia, al ristorante "I Gemelli",(uno dei più informali della piazzetta di Portofino.

Nulla di sfarzoso o esagerato, anzi, proprio in perfetto stile Toffanin, la sobrietà l'ha fatta da padrone e la coppia raggiante ha regalato degli scatti pieni di "normalità" e calore familiare, con la conduttrice di Verissimo elegante in blu che ha impreziosito con una fascia color platino in pendant con borsa e sandali. Un po' più eccentrico il maglione rosa di Berlusconi Jr che oltre a coccolare la propria famiglia non rinuncia alla cravatta.