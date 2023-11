Paolo Bonolis e Silvia Toffanin, la domanda (imbarazzante) a Verissimo: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?»

Paolo Bonolis, è entrato nello sudio di Silvia Toffanin a Verissimo accolto dagli applausi. Il conduttore tornerà a presentare a breve 'Ciao Darwin', dopo quattro anni di assenza. In merito ha detto: «Ero preoccupato all'inzio e ancora di più alla fine, perchè viviamo in un'epoca in cui si cammina sulla uova, questo non si può dire, questo non si può fare».

La famiglia

Bonolis ha poi parlato dei suoi nipoti, che vivono in America, ha inoltre confessato che si sta avvicinando alla tecnologia «con cautela» per sentire in videochiamata i bambini.

Sulla madre, il conduttore ha detto: «Ho un episodio di mia mamma buffo, mia ha telefonato dicendo 'Paolo corri a casa', arrivo a casa e mi dice 'Mi prometti che non ti arrabbi? Sono andata all'oftalmico a farmi togliere la cataratta, poi mi sono guardata allo specchio e ho pensato: Si può rimettere?», Bonolis con questo aneddoto racconta l'ironia da sempre presente nella sua famiglia.

La domanda imbarazzante

Silvia Toffanin ha mostrato al conduttore il video dell'intervista a Verissimo di Sonia Bruganelli. «La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e che permangono. Chi lo sa chi succede, la vita è piena di sorprese...». Il conduttore ha poi aggiunto: «Anche il corpo è importante» poi ha chiesto alla Toffanin: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?» la conduttrice ha risposto di sì imbarazzata.

Luca Laurenti

In collegamento è poi apparso lo storico amico e collega di Bonolis, Luca Laurenti. «La coppia è come la chiave e la toppa, c'è una sua serrattura, la nostra chiave comica, bisogna stabilire chi ha la chiave e chi la toppa», aggiunge Laurenti ironicamente. «Devo dire che c'è una grande sintonia, Luca è un universo a parte, bellissimo, nel quale soprattutto ci si diverte», ha detto Bonolis in merito al rapporto con Laurenti.