Pamela Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci dopo la confessione choc

ricoverata inUna delle due ex agenti dii sarebbe stata portata con urgenza al Gemelli di Roma percome riporta FanPage. L'ambulanza sarebbe stata allertata la scorsa notte, proprio mentre su Canale 5 andava in onda, in un'intervista a Non è la D'Urso, la confessione choc disocia della Perricciolo.Ad aiutare la Perricciolo sarebbe stata proprio la Michelazzo, che in tv ha detto di averla denunciata ritenendola colpevole del suo falso matrimonio. Le due si conoscono e lavorano insieme da 10 anni, amiche da tempo sono diventate socie fondando l’agenzia Aicos Management. Dopo l'annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, che la stessa Michelazzo ha ammesso non esistere, si è innescato un effetto a catena che, almeno mediaticamente ha messo l'una contro l'altra.La Prati ha abbandonato l'agenzia, la Michelazzo ha denunciato tutto e ora, a quanto pare, la Perricciolo avrebbe avuto un crollo. Il ricovero, dovuto a un abuso di farmaci, appunto, potrebbe essere legato al vortice di polemiche in cui è finita, trascinata tra l'altro dalla socia e amica.