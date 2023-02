Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: iniziato il processo alle ex agenti per sostituzione di persona

Iniziato il processo nei confronti di due ex agenti di Pamela Prati, accusate di sostituzione di persona, di cui dovranno rispondere davanti ai magistrati del tribunale di Roma. Ieri, infatti, si è celebrata la prima udienza per Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che avrebbero messo in piedi la farsa mediatica sull'inesistente Mark Caltagirone. Una storia surreale, iniziata nel 2018, quando all’attrice fu presentato il personaggio dalle due agenti, che Prati avrebbe dovuto sposare come annunciato nel corso delle ospitate tv.

Storia fiction

In realtà quel presunto imprenditore, tra l'altro anche finto genitore di un figlio in affido, chiamato Sebastian, sarebbe stato il frutto di una costruzione fasulla elaborata dalle due agenti, che avrebbero confuso anche l'attrice, tanto che nel 2019 ammise di essere stata vittima di una stora romanzata, ovvero raggirata da Michelazzo e Perricciolo. La storia sarebbe stata inventata solo per scatenare clamore mediatico nei confronti della loro assistita.

Foto rubate

Le due agenti, in concorso tra loro, avrebbero spacciato la persona di Marco Di Carlo per Mark Caltagirone ed anche di un bambino Simone N, usato come il finto Sebastian, bambino dell'uomo, finché Il 30 maggio 2019, Di Carlo non ha presentato denuncia. L'uomo di 49 anni ha conosciuto Pamela Prati, ma ha ammesso di non averla mai frequentata, mentre la mamma di Simone, ha denunciato le due donne che aveva conosciuto nel 2012, in quanto clienti del parrucchiere dove lavorava.

Del finto Mark Caltagirone, cioè Marco Di Carlo, venne rubata una foto dai social, un selfie fatto con la figlia, mentre il figlio della parrucchiera sarebbe stato convinto a recitare la parte del figlio di Caltagirone per una presunta fiction.