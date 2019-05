Pamela Prati, la bomba sulla Michelazzo e Pamela Perricciolo: «Fidanzate»

Eliana Michelazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eliana Michelezzo in diretta a, dal suo sitocheè stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sbotta e fa rivelazioni choc suEliana Michelazzo ha ammesso tutto: «» in diretta a Live non è la D'Urso. L'ex agente di Pamela Prati ed ex amica e socia di Pamela Perricciolo ha vuotato il sacco cercando di smarcarsi da una storia diventata insostenibile. Tra bugie e sostituzione di persona c'è chi sin dalla prima uscita non ci ha mai creduto. Dal primo annuncio del matrimonio die Mark Caltagirone, il sito Dagospia ha smontato pezzo per pezzo, giorno dopo giorno il giallo gossip dell'anno. Al termine della trasmissione arriva come una bomba una notizia flash proprio da Dagospia che svela un altro incredibile retroscena. Sul sito si legge: «Flash! non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici – Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a ”uomini & donne” e l’amore saffico – Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo».