Orlando Bloom in vacanza in Italia: la foto nudo al lago nel giorno di Ferragosto

Vai in vacanza sul lago e trovi Orlando Bloom nudo.

Orlando Bloom nudo sul lago

Orlando Bloom è in vacanza in Italia assieme alla fidanzata Katy Perry e nel giorno di Ferragosto ha deciso di regalate una foto molto particolare ai suoi follower. Sul social infatti ha pubblicato uno scatto che lo vede nudo di fronte a un lago, con una pesca “aggiunta” per coprire il suo lato b. Una sorpresa tanto per i fan sulla rete, quanto per gli altri bagnati che si sono trovati a fianco l’attore de “Il signore degli anelli” senza veli.

Il post di Orlando Bloom naturalmente ha fatto in poco tempo il pieno di like e ha ricevuto commenti anche da parte di amici vip del mondo dello spettacolo a stelle e strisce, come Josh Brolin e Roma Downey che si congratulano per la simpatia e.. la forma fisica.

