Si spoglia sul marciapiede e va in mezzo alla strada: 43enne balla nudo sotto la pioggia tra le macchine di Bari

BARI - Mattinata movimentata a Bari. Un uomo è stato ripreso mentre passeggia, balla e fa ginnastica in via Amendola, al centro della carreggiata, completamente nudo, dopo essersi spogliato e aver abbandonato i vestiti sul marciapiede. Gli automobilisti sbalorditi hanno iniziato a filmare la scena e, in men che non si dica, i video sono diventati virali.

Alcuni passanti hanno chiamato il 118 e il personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza, lo ha bloccato e chiamato i carabinieri. L'uomo, che ha 43 anni, pare abbia problemi psichiatrici ed è stato soccorso e portato al Policlinico. Rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.