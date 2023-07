Tiktoker fa il bagno nudo, ma l'ombra nel video gli fa uno scherzo inaspettato: «Da domani su Onlyfans»

Un influencer che ha voluto provare la sensazione di fare il bagno nudo in mare e condividerla con i suoi follower su TikTok ha visto il suo video diventare virale non per il racconto entusiasta del tuffo nudista, bensì per uno scherzo inaspettato che gli ha fatto la sua ombra. La breve clip girata su una spiaggia deserta ha totalizzato più di 24 milioni di visualizzazioni grazie a un dettaglio che gli utenti non hanno tardato a notare.

Carliyo, tiktoker con un discreto seguito sui social, ha caricato un video di una giornata al mare speciale in Portogallo.

Il giovane, che ha spiegato non essere solito a praticare il nudismo, ha raccontato che dal momento che era completamente solo in spiaggia con la fidanzata ha deciso che fosse arrivato il momento di sperimentare l'esperienza di un bagno "come mamma l'ha fatto". «Non c'è assolutamente nessuno sulla spiaggia ed è abbastanza nascosta, quindi abbiamo deciso di prendere il costume da bagno e metterlo da parte. È una sensazione incredibile», dice con entusiasmo. «Fare il bagno nell'acqua è così. Lo giuro. È un'altra sensazione sbloccata, non riesco a spiegarlo. E dirai "che sciocchezza", ma non è una sciocchezza, è stupendo».

Lo scherzo dell'ombra

Ma il video è diventato virale su diversi social perché, essendo girato in pieno sole sulla spiaggia, c'è un momento in cui l'ombra mostra direttamente la lunghezza e la forma dei genitali del giovane, cosa che i suoi follower non hanno tardato ad evidenziare. «Ho fermato il video per dieci minuti», «Attenti al serpente», «Natalia (la fidanzata, ndr) è una donna fortunata», sono alcuni dei commenti che si leggono nel post in reazione alle ''grandi dimensioni'' del membro della creatore di contenuti.

La reazione

Il giovane, dopo aver visto i messaggi e resosi conto di quanto era successo, ha postato un tweet spiegando che era senza alcuna intenzione e che «l'ombra gli ha fatto uno scherzo». Il tiktoker ha affrontato la questione con molto umorismo, e ha pubblicato diversi tweet dopo che il video è diventato virale: «È fatto con l'intelligenza artificiale, lo giuro», «La verità è che è divertente vedere tutti i miei TL con l'ombra del mio pene, stavo per cancellare il video ore fa, ma la foto era già arrivata fino a mia madre» , «La TV ingrassa» o «Domani si comincia con OnlyFans» sono alcuni commenti che ha scritto.