Miriam Leone: «Anniversario in dolce attesa», ecco la dedica al marito per il secondo anno di matrimonio

Miriam Leone ha festeggiato il secondo anno di matrimonio con Paolo Carullo, ma quest'anno, l'anniversario è particolare: il primo in dolce attesa. L'attrice e il manager finanziario si sono sposati nel settembre 2021 con una cerimonia molto intima in Sicilia. I due si sono conosciuti ad una festa ed è stato amore a prima vista. Da allora non si sono più separati e tra qualche mese arriverà il loro primo figlio (o figlia).

Andiamo a leggere la dedica (molto dolce) che Miriam ha voluto condividere con i suoi follower per ringraziare loro, la loro famiglia e suo marito per il sostegno e l'amore ricevuto.

Miriam Leone ha condiviso uno scatto del suo matrimonio con Paolo Carullo per ringraziare i fan, la sua famiglia a suo marito per il continuo sostegno, le risate e per il loro secondo anniversario di matrimonio, un po' speciale: «Due anni ca “ni maritamu” (tradotto: che ci siamo sposati!)… ho il cuore pieno di amore ogni giorno!!!

Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family … grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te, amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così … buon anniversario in dolce attesa !!!»

I fan non vedono l'ora di poter conoscere il sesso del futuro bambino e di scoprire come la coppia ha festeggiato questo giorno così speciale.