Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, fuga d'amore sulle Dolomiti? Gli indizi social

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e la loro fuga d'amore sulle Dolomiti. I pettegolezzi sul presunto ritorno di fiamma non si fermano. L'alone di mistero continua, e ad alimentarlo è la stessa showgirl svizzera che pubblica sui social foto della vacanza in famiglia, probabilmente anche insieme alle figlie Celeste e Sole.

Michelle Hunziker ha condiviso sul suo profilo social molti scatti della vacanza, al contrario di Trussardi che, invece, non ha pubblicato nulla a riguardo. Oltre al cane e alla foto sospetta con due boccali di birra, non ci sarebbero altri indizi.

Ma secondo quanto riporta Today, il segreto della vacanza è stato svelato per una foto che ha pubblicato l'Hotel in cui i due stanno alloggiando: l'hotel Fanes di San Cassiano ha, infatti, postato uno scatto con Tomaso Trussardi.

​Mistero svelato o solo un'assurda coincidenza? Chi lo sa... però gli indizi si fanno sempre più fitti. E proprio ultimamente la Hunziker in un'intervista rilasciata alla testata tedesca «Bunte» aveva spiegato: «Tutto è possibile in amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste».