Totti, Antonella Fiordelisi rivelazione choc al Gf Vip: «Mi ha scritto...»

Francesco Totti è stato nominato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'attenzione mediatica sulla fine della relazione tra Totti e Ilary è inarrestabile, e nelle ultime ore ad alimentare i pettegolezzi è stata Antonella Fiordelisi direttamente dalla casa del Gf Vip che in un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà si è lasciata scappare il nome dell'ex Capitano della Roma.

Cosa ha detto Antonella

Antonella Fiordelisi, durante un momento di svago con gli altri due concorrenti si è lasciata sfuggire un pettegolezzo che ha fatto il giro del web. La gieffina, stava ipotizzando che tipo di nome dare ai propri figli in futuro, ed è saltato fuori il nome Francesco.

A menzionare per primo il nome dell'attuale compagno di Noemi Bocchi è stato Edoardo Donnamaria, questo ha suscitato delle risate di imbarazzo in Antonella Fiordelisi che non si è riuscita a trattanere e ha esordito con convizione: «Mi ha scritto Totti».

Antonella si è accorta della gaffe e si è subito tappata la bocca, nascondendosi dietro le spalle di Donnamaria, in segno di protezione. Nella casa più spiata d'Italia è sceso d'improvviso il gelo: Giaele l'ha guardata sorpresa, mentre Edoardo ha esclamato: «Non è vero!».

Dopo questo momento la regia ha subito censurato e cambiato inquadratura, come mostrato dal video sottostante.