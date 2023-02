Sciatore di 20 anni trovato morto a bordo pista: la vacanza finisce in tragedia

E' morto a bordo pista di sci a Misurina sulle Dolomiti. Prima lo hanno aspettato al pullman, pensando che si fosse attardato, poi visto che l'attesa si prolungava e lui non si faceva vedere hanno cominciato a cercarlo lì intorno: niente, neanche sulla pista, come se il 20enne della repubblica Ceca si fosse volatilizzato. Allora la ricerca si è allargata anche fuori dal tracciato e lì, a metà pista, in un punto non visibile se non da vicino, verso le 17 di ieri sera, 16 febbraio, ad impianto chiuso e con gli altri sciatori intenti a preparare il rientro a casa nel piazzale delle auto parcheggiate, il mistero della scomparsa ha preso i contorni della la tragedia: il 20enne che non era arrivato al punto di ritrovo era riverso a terra privo di vita, senza segni di traumi evidenti. Già morto.

Trovato morto sciatore di 20 anni

Nessuno ieri in Col de Varda, sulla pista che si dipana lungo il pendio a fianco dell'istituto Pio XII a Misurina, si è accorto di nulla, il ragazzo potrebbe essersi sentito male scendendo e forse per cercare di togliersi dalla traiettoria degli altri appassionati potrebbe aver guadagnato i bordi scomparendo alla vista. Non è chiaro dunque neppure l'orario in cui la tragedia si è consumata, sciando in compagnia può capitare di perdersi di vista e solo al momento del ritrovo per il rientro ci si accorge che qualcuno manca. Per procedere alle ricerche, quando sembrava che il ragazzo non si trovasse e fosse necessario allargare il raggio impiegando un maggior numero di uomini, erano stati allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del Soccorso alpino.

Ma proprio quanto la squadra era pronta per raggiungere il Col de Varda, il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato. Nel frattempo era stato fatto intervenire anche l'elicottero del Suem che è atterrato sulla piazzola che si trova davanti all'Alpen Rose, il locale alla partenza della seggiovia. Sconvolti i compagni del ragazzo che si trovavano in val d'Ansiei per un periodo di vacanza da inizio settimana ospitati in vari alberghi auronzani e che erano soliti raggiungere Misurina e la seggiovia Col de Varda per trascorrere ore di spensieratezza e divertimento sulla neve.