Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, aria di crisi fra i due: gli indizi social (e non solo)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi. La loro favola d'amore «traballa», secondo quanto riferito dal settimanale «Diva e Donna». I due vivrebbero in due case diverse da novembre, lei a Milano con le bambine, mentre lui a Bergamo.

Secondo quanto si apprende dal settimanale, pare che a Natale si siano visti poco e anche sui social i due non si sono più fatti vedere insieme, salvo una brevissima Storia in cui Trussardi appare a tavola con la compagnia di amici in vacanza con Michelle sui monti.

Per il momento i due non si sbilanciano, ma Michelle nell'ultimo periodo ha spesso parlato di aver voglia di leggerezza e ripartenza. A Verissimo, commentando il suo nuovo look disse di aver voluto dare un taglio netto e drastico alla sua vita, mentre al settimanale «Chi», ha esplicitamente parlato di volersi sorprendere. Di smettere di accudire tutti ossessivamente e ritrovare tempo e spazio per se stessa.

E il riferimento a qualche cambiamento forte nella sua vita è evidente... che siano state delle frecciatine a Tomaso?

Racconta della sua bella famiglia allargata e dell’amore per le figlie. “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato” spiega.

