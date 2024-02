Belen: «Crollo in silenzio, nessuno se ne accorge», il ritorno all'alba in Italia dalla Scozia

Belen sta tornando in Italia dopo il suo viaggio in Scozia in solitaria. La showgirl argentina ha voluto trascorrere un weekend da sola per ritrovare i suoi pensieri e se stessa, dopo i rumor sulla fine della sua relazione con Elio Lorenzoni. Nessuna conferma, nessuna smentita da parte di Belen che ha voluto solo ribadire che questa non è stata una fuga da nilla, bensì un viaggio e lei, amante dei viaggi, non deve dare nessuna spiegazione.

Non è ancora chiaro il motivo della sua gita in Scozia, ma secondo alcuni si è allontanata dal rumore della quotidianità per scrivere il suo primo libro autobiografico.

Il ritorno in Italia

Belen ha condiviso con i suoi fan il suo viaggio di ritorno in Italia, dall'alba.

La showgirl ha preso l'aereo molto presto, alle 6 e mezza del mattino e in volo ha letto un libro di poesie di Francesco Sole. Belu ha condiviso con i suoi follower una frase che l'ha fatta riflettere molto, probabilmente perché rispecchia il suo stato d'animo: «Quando crolla, lei lo fa in silenzio. Nessuno se ne accorge, tranne quei pochi a cui vuole farlo sentire».

Cosa sta succedendo nella vita della showgirl? La storia con Elio Lorenzoni è davvero finita o si sono presi una pausa? Per adesso non si sa ancora nulla di ufficiale, ma i fan sperano che lei possa ritrovare la serenità.