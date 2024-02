Belen, svelato il motivo della fine della relazione con Elio Lorenzoni: «Dovevano andare a Dubai, ma lei è scappata in Scozia»

La fine della storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta facendo discutere tutti, nonostante non sia ancora stata confermata dai diretti interessati. Sembra ormai cosa certa, vista anche la fuga della showgirl argentina in Scozia, da sola. Le prime discrepanze tra Belen ed Elio ci sarebbero state al ritorno dal loro viaggio dall'Argentina e, dopo che lui ha preso parte a una festa in un club da solo, lei avrebbe deciso di volare via, letteralmente.

Durante la puntata di La Vita in Diretta, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha aggiunto nuovi dettagli sulla rottura.

I dettagli sulla rottura tra Belen ed Elio

Il primo a parlare della separazione tra Belen e Elio Lorenzoni è stato Fabrizio Corona, confermato poi da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ieri, 2 febbraio, era ospite a La Vita in Diretta.

«Si sarebbero lasciati da una decina di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina a Elio ci ha assicurato che la storia è finita. Io non avrei voluto dare questa delusione. E c’è qualcosa dietro, la colpa è di Alberto Matano in un certo senso. Tu mi hai invitato qui nella tua trasmissione. Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia. Viene fuori che erano ben piazzati per conoscere questa storia - ha rivelato Alessi su Belen -. A quel punto ho preso l’aereo dopo e sono andato a fare un aperitivo infinito con queste due persone. Quindi pare che sia finita questa storia d’amore. Come ha reagisto Belen? Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna».

Per adesso, nessuno dei due ha risposto ai rumor sulla presunta rottura, ma di certo i due sembrano ormai molto lontani.