Michelle Hunziker, Alessandro Carollo confessa: «Lui ci ha fatti incontrare, è il nostro cupido!»

o (41 anni) sono usciti allo scoperto dopo settimane in cui si vociferava di una loro frequentazione. La coppia ha postato le prime foto ufficiali solo negli ultimi giorni e l'osteopata romano ha voluto lasciare una dolce dedica sotto al post con foto inedite di loro due sulla moto, la passione in comune.

«Sei un angelo biondo, mi hai stravolto la vita», ha scritto Alessandro Carollo, mentre nei commenti in molti si sono chiesti come si fossero conosciuti i due. Proprio a questa domanda, l'osteopata ha risposto in modo indiretto.

Alessandro Carollo svela chi le ha presentato Michelle

Alessandro Carollo ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcune foto inedite con la fidanzata Michelle Hunziker, molto amata dal pubblico televisivo e quello social. Dopo quetsa ufficilaizzazione, in molti si sono chiesti come si fossero incontrati: lui è di Roma, mentre lei abita a Milano e si sposta spesso in Svizzera e Germania per lavoro.

La risposta è arrivata dal diretto interessato che, al commento con due cuori di Jonathan Kashanian, risponde: «Grazie amico mio, anzi, Cupido!».

Svelato quindi il cupido che ha fatto incontrare Alessandro Carollo e Michelle Hunziker. I due sono innamorati pazzi l'uno dell'altra e lo dimostrano con dolci dediche sui social.