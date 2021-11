Meghan Markle, il fratello: «I soldi l'hanno cambiata. Ha scaricato l'ex marito, Harry sarà il prossimo»

Thomas Markle, fratello di Meghan Markle, debutta come concorrente nella prima puntata dell'edizione australiana del GFVip. Una partecipazione che imbarazza il principe William e la duchessa del Sussex che, a poche ore dalla prima diretta tv, deve già fare i conti con le prime scomode uscite del fratello. «I soldi l'hanno cambiata», tuona il neo gieffino, che rivela alcuni dettagli sulla fine del precedente matrimonio di lei.

Thomas Markle: «La fama le ha dato alla testa»

La Royal Family non è certo nuova alle discussioni in stile reality, ma la partecipazione al Grande Fratello Vip di Thomas Markle getta ora benzina sul fuoco delle dispute di Backingham Palace. Un giocatore fuori controllo, pronto a sparare sulla Duchessa del Sussex e a mettere in cattiva luce la moglie del secondogenito Windsor. Durante la prima puntata del reality l'uomo racconta di come la fama abbia del tutto trasformato la sorella: «I soldi l'hanno cambiata, i soldi e la fama le hanno dato davvero alla testa», dice.

La fine della storia con l'ex: «Lo ha calpestato e l'ha scaricato»

Thomas ha raccontato poi ai suoi coinquilini la fine del matrimonio di Meghan con l'ex marito, il produttore di Hollywood Trevor Engelson, 44 anni, con cui l'ex attrice è stata sposata dal 2011 al 2013. Thomas ha affermato di non conoscere le ragioni della fine della loro storia e di come lei possa esser «finita con un principe», dopo aver lasciato il marito «freddamente». «Quel ragazzo si era appena preso cura di lei. Era adorata da lui e lei lo ha calpestato e l'ha scaricato, così velocemente. Dopo essersi sposata, gli ha mandato l'anello per posta».

Thomas Markle Jr says sister Meghan is 'cold' and Harry 'never smiles' in photos anymore since their marriage https://t.co/bZ86021mTN — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2021

Secondo Thomas il principe Harry potrebbe subire la stessa sorte: «Harry è il prossimo. Harry è sul prossimo ceppo. L'unica differenza tra ora e allora, tutte le foto prima aveva un sorriso sul viso, tutte quelle dopo no», ha affermato. Il gieffino ha sostenuto di aver già «avverto» di ciò il principe Harry: «Ho detto al principe Harry, penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale».

Thoma e Meghan, il rapporto conflittuale

Tra Meghan Markle e il fratello Thomas non scorre certo buon sangue. Il rapporto tra i due è andato deteriorandosi già dal lontano 2011: l'uomo non era stato nemmeno invitato alle nozze dei duchi del Sussex nel 2018. «L'ultima volta che l'ho vista è stato al funerale di mia nonna nel 2011, e dopo è andata via ed è andata in Canada . Eravamo vicini prima», ha raccontato Thomas nella casa del Grande Fratello.

