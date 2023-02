Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo single dopo Sanremo: ecco cosa è successo

Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti della serie Mare Fuori, starebbe in crisi con la compagna, l'ex concorrente di Amici Elena D'Amario. La coppia, che è sempre stata molto riservata sulla loro relazione, non ha mai nemmeno confermato ufficialmente l'unione, ma pare che ora siano in crisi, come annunciato dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

La crisi

A far credere che ci fosse qualche problema sono state delle storie postate sulla pagina della D'Amario, da diversi giorni infatti sembrava lanciare frecciatine amorose, una delle ultime proprio il giorno di San Valentino. Insomma tra i due le cose non stavano andando molto bene, ma sembra che la goccia che ha fatto traboccare il vaso ci sarebbe stata dopo Sanremo.

Il tradimento

Sempre stando a quello che riporta la Marzano, Massimiliano nel corso del soggiorno Sanremese avrebbe avuto un flirt con una collega. Il cast di Mare Fuori è stato uno degli ospiti sul palco dell'Ariston, per promuovere la terza stagione della serie e pare che Caiazzo abbia tradito la compagna con un'altra attrice del cast. Si tratta però solo di rumors, ma data la grande riservatezza degli attori potrebbe non esserci mai nessuna conferma o smentita ufficiale.