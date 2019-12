Mara Venier prende una "brutta piega" dal parrucchiere: afferra il phon e si pettina da sola

Il pomeriggio ha preso una “brutta piega” per Mara Venier. La vulcanica conduttrice di casa Rai si è recata dal suo parrrucchiere ma ha deciso di sostituirsi a lui e sistemarsi l’acconciatura da sola, poi una volta uscita è stata sorpresa dalla pioggia.

Mara Venier, regina degli ascolti tv con la sua “Domenica In” che si aggira sui tre milioni di spettatori a puntata, come mostrano le foto pubblicate da “Nuovo” è seduta dal suo coiffeur. Si specchia e la sua espressione fa capire che quanto vede non le piace.

All’improvviso, probabilmente insoddisfatta del risultato, prende il phon dalle mani del coiffeur e si sistema da sola i capelli, asciugandosi con il getto d’aria calda e aiutandosi con le mani per ottenere un look più naturale. Finito l’auto trattamento la Venier esce dal negozio ma improvvisamente viene colpita dall’incubo delle donne che escono dal parrucchiere: la pioggia. Mara non si fa sorprendere, indossando il cappuccio per proteggere il suo lavoro e correndo più velocemente possibile verso la sua vettura.

