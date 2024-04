Stefano De Martino: «Il matrimonio nel 2024 è da presuntuosi, non sposatevi». Mara Maionchi lo gela così

Stefano De Martino e Mara Maionchi, la coppia che nessuno si aspettava, ma a Stasera Tutto è Possibile, come dice il titolo stesso, tutto è possibile. Il conduttore ed ex ballerino di Amici ha dato il via alla nuova edizione del programma in onda su Rai2 dove le celebrità si sfidano in giochi e gare esilaranti, ma stavolta la battuta più divertente l'ha fatta Mara Maionchi nel backstage. Durante un video scherzoso di Stefano, il ballerino affermava con molta convinzione che sposarsi nel 2024 non sia giusto, ma anzi sarebbe presuntuoso. Mara ha risposto alla sua idea in modo puntuale e preciso, facendo ridere tutti i presenti.

Stefano De Martino contro i matrimoni?

Stefano De Martino, nonostante si sia sposato con Belen (o forse proprio per questo, dato l'esito delle nozze) ha dichiarato di non essere molto d'accordo con i matrimoni nel 2024. Il motivo? «Sposarsi oggi nel 2024 è da presuntuosi, perché la statistica dice che l'87% dei matrimoni fallisce, anzi si compie, insomma finisce.

Se tu ti sposi oggi hai la presunzione di fare parte del 13% della popolazione mondiale che... Quindi, state assieme e rimandate il matrimonio».

Mara Maionchi si è intromessa nella discussione, dando la sua modesta opinione, molto moderna. «Vivere assieme e non sposarsi e non avere figli è una rottura di cogl***i - Questa la soluzione di Mara -. Comunque manco andate a vivere assieme. Ci troviamo il giovedì sera, il venerdì, la domenica pomeriggio... C**o vivere assieme è una rottura se non c'è almeno una motivazione».