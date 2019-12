Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi: «Speravo finalmente di rimanere single, amore inaspettato»

“È un amore inaspettato, è arrivato in un momento in cui io, ti dico la verità, speravo finalmente di rimanere single”, il desiderio di Simona Ventura non si è stato esaudito, ma in contropartita è nato l’amore con il giornalista Giovanni Terzi, con cui è fidanzata da una anno e con cui presto convolerà a giuste nozze.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria in abito da sposa, pioggia di commenti su Instagram

Guendalina Tavassi, vita da mamma dopo le accuse della figlia: «Ecco cosa faccio per evadere dai problemi»

Lui è arrivato nella sua vita nel momento giusto e la famiglia allargata non è un problema: “E’ stato il destino che voleva che accadesse in questo momento – ha rivelato in un’intervista a “Diva e donna” – e credo sia quello giusto (…) Di figli ne abbiamo già cinque, tre io e due lui. Siamo una grande famiglia e vivremo tutti sotto lo stesso tetto. Siamo molto includenti. Non potrei mai andare a vivere con una persona che non ami la mia famiglia. Per me la famiglia è importantissima, la mia radice è questa. I miei figli, il mio compagno vicini sono la mia grande forza. Se mi vuoi fare del male devi togliermi i miei affetti”.

Il futuro marito le sta sempre a fianco, anche durante la stesura del suo ultimo libro, “Il codice Ventura”: “L’ho scritto io con i suoi consigli. Lui scrive in maniera paradisiaca. Ci mancava altro che non mi aiutasse”.

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA