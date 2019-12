Vladimir Luxuria in abito da sposa, pioggia di commenti su Instagram

Vladimir Luxuria in abito da sposa. E la foto sui social scatena migliaia di commenti. Si va dai cuoricini ai commenti più aspri per Vladimir Luxuria, subito dopo la pubblicazione di questa foto su Instagram. Un abito da sposa e un mazzo di fiori, lungo la passerella allestita a Potenza, tra lo sguardo e gli applausi del pubblico. «Sfilata in abito da sposa a #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione».

Vladimir Luxuria non riesce ad andare oltre queste poche parole. Al resto ci pensano i suoi follower. Migliaia di like, centinaia di complimenti. Alcuni sono delle vere e proprie manifestazioni di gratitudine: «Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio. Che possa diventare questo un modo per insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno - scrive Pier - puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo, anche se bisogna fare tanti sacrifici e numerose lotte. Tu sei una bella dimostrazione Vladimir, per me lo sei sempre stata. Non te lo dimenticare mai»

Dopo il duro scontro con Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri durante "Domenica Live", Vladimir Luxuria torna a sentire il sostegno della gente. Come per esempio nel messaggio di Isabella che si confida pubblicamente con l'ex parlamentare: «Sei stupenda... ! Spero per te ( io sono anti contratto per amare, cioè convivenza a vita) ma se te la senti e hai qualcuno di veramente speciale ... indossa quell’abito e vai a segno! L’amore non ha muri , limiti, razza, sessualità ... è solo semplicemente AMORE»

