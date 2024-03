Simona Ventura, il matrimonio da sogno con Giovanni Terzi: «Oltre mille invitati». Ecco i primi dettagli delle nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono sempre più vicini al grande giorno. La coppia ha annunciato che convolerà a nozze il 6 luglio 2024 a Rimini. L'evento si terrà al Grand Hotel e i preparativi fervono più che mai, per fortuna c'è un fantastico wedding planner che sorveglia ogni mossa e ogni scelta, Enzo Miccio e il risultato non potrà che essere perfetto. Andiamo a scoprire alcuni dettagli del matrimonio più atteso dagli amanti di Ballando con le Stelle che hanno visto la proposta in diretta durante una delle serate del dancing show di Milly Carlucci.

I dettagli del matrimonio

Simona Ventura è stata ospite di Antonella Clerici a "È sempre mezzogiorno" dove ha raccontato alcuni spoiler del suo matrimonio con il giornalista Giovanni Terzi. «Lui è l'amore della mia vita.

Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore. Il Grand Hotel è il nostro luogo del cuore. Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille invitati», ha confessato la Ventura alla sbalordita Antonellina che ha voluto sapere qualche notizia in più sull'abito da sposa.

Simona non vedeva l'ora di dare qualche anticipazioni in più:«Sarà bianco, ma visto che siamo donne dello spettacolo, dobbiamo essere spettacolari e io lo sarò grazie ad Enzo Miccio che curerà tutto». Il caro Miccio sarà chiamato, come dice lui spesso, «a fare gli straordinari», affinché tutto sia perfetto per Simona, Giovanni e i loro 1000 invitati.