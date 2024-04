Manila Nazzaro e il matrimonio con Steano Oradei, addio al nubilato show a Montecarlo: «48 ore d'amore e un po’ di trash»

Fiori d'arancio in arrivo per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia che si è conosciuta e innamorata durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle, ha deciso di compiere il grande passo per rafforzare ancora di più il loro amore. La data è stata già scelta, il 13 maggio a Roma, con un grande ricevimento a Villa Miani, stessa location scelta anche da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il loro matrimonio.

Nell'attesa di celebrare il loro amore, Manila è volata a Montecarlo insieme alle sue amiche e damigelle, tra cui anche Milena Miconi.

L'addio al nubilato

Weekend tra amiche con buon cibo e tanto divertimento, quello di Manila Nazzaro che è volata a Montecarlo insieme alle sue damigelle Milena Miconi, Manuela Guastalli, Francesca Pappalardo.

Grande assenti sono state le due amiche del cuore Angela Melillo e Matilde Brandi, la prima impegnata con alcuni eventi in famiglia, mentre la seconda è in Honduras, una delle protagoniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Le ragazze hanno condiviso alcune foto e video delle feste a cui hanno partecipato durante il weekend appena trascorso. Manila Nazzaro è stata felicissima e molto grata di avere delle amiche così importanti per lei: «48 ore di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash! Avere amiche così ti fa rendere conto di quanto sia fortunata», ha scritto la Nazzaro che è sempre più impaziente di convolare a nozze con il suo Stefano Oradei che la aspetta a casa.