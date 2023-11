Manila Nazzaro senza parole dopo la dedica di Stefano Oradei: «Di più di ciò che ho sempre sognato»

Stefano Oradei e Manila Nazzaro sono più innamorati che mai e, ogni giorno, si dedicano dolci pensieri e parole. Così, è successo anche oggi, lunedì 6 novembre: il ballerino ha pubblicato una serie di foto insieme alla compagna e, in occasione del loro quarto mesiversario, le ha scritto una dedica d'amore che l'ha lasciata senza parole. Poi, Manila ha ripostato il messaggio nelle sue storie Instagram, all'interno delle quali ha risposto al fidanzato.

La dedica

Stefano Oradei e Manila Nazzaro fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e sono l'uno pazzo dell'altra. Anche durante la loro intervista a Verissimo, i due avevano dichiarato di non volersi nascondere e di non volere più dare conto ai commenti negativi degli hater. Stefano Oradei è stato di parola e, all'ex Miss Italia, ha scritto: «Manila Nazzaro, amore mio. Voglio raccontare l’amore quello che fa emozionare, quello che ti toglie il fiato e che molti ancora forse non hanno avuto occasione di vivere. Beh è PAZZESCO e ve lo auguro col cuore. Potrei scrivere tantissime favolose frasi ma non basterebbero mai per descrivere tutto e poi io te le dico ogni giorno guardandoti negli occhi amore, le parole splendide e non… le lascio a voi. Qui, alcune tra le nostre immagini uniche e soprattutto la tua bellezza». Manila ha risposto scrivendo: «Grazie alla vita... tu sei la vita».

«L'altra metà della mia anima»

Inoltre, la speaker radiofonica ha ripostato il messaggio del compagno nelle proprie storie Instagram e ha scritto: «Di più di ciò che ho sempre sognato... l'altra metà della mia anima». Infine, Manila ha mostrato ai suoi fan il posto da sogno, una spa, in cui l'ha portata Stefano e ha aggiunto: «Ogni giorno un regalo, una sorpresa...».