Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: «La proposta di matrimonio? Ecco com'è stata»

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 20 gennaio sono stati ospiti Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due sono ormai una coppia inseparabile e come se non bastassero le foto social a testimoniare la loro felicità, Manila e Stefano si alternano nelle dichiarazioni pubbliche d'amore. La coppia ha infatti parlato a Verissimo del matrimonio che si terrà nella primavera del 2024.



La proposta di matrimonio

«Ci sposiamo, il 13 maggio - ha sottolineato Manila Nazzaro a Silvia Toffanin-.

C'è stata una proposta inaspettata perché ci conoscevamo da soli due mesi. Lui ha prenotato una cena in un ristorante a Roma con una vista pazzesca. Dopo questa cena meravigliosa ha deciso di fare una passeggiata per Roma. Dal ristorante all'Altare della Patria io non facevo altro che lamentarmi perché avevo i tacchi. Quando poi mi sono girata io lo vedo inginocchiato con l'anello. In quel momento ho realizzato tutta la mia vita e tutto quello a cui mi è stato detto "no". Mi sono accovacciata ed ho iniziato a piangere. Io in quel momento non realizzavo, non riuscivo a parlare».

«La prima persona a cui ho detto mi sposo è stata la mia amica Manuela e poi l'ho scritto nella chat con le mie amiche - ha aggiunto Manila Nazzaro -. Lui è veramente speciale. Le mie amiche saranno le damigelle". I nostri invitati saranno quelli più stretti. Anche se parliamo di 150 persone. Ai miei figli lo abbiamo detto io e lui insieme. La loro reazione? Mi hanno detto "mamma finalmente". Stefano in punta di piedi ha fatto innamorare anche i miei figli. Noi abbiamo ascoltato il nostro cuore senza ascoltare i troppi giudizi».

«Raimondo Todaro c'è sempre stato»

Raimondo Todaro sarà il testimone di matrimonio di Stefano Oradei e Manila Nazzaro. «Io e lui siamo fratelli, c'è sempre stato nel mio momento del bisogno - ha sottolineato Stefano -. Lui è stato il primo a cui ho comunicato di aver chiesto di sposare Manila. Lui sa tutto di me e voglio che sia il mio testimone di nozze».