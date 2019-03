Di Maio, esordio pubblico per la nuova fidanzata E lei porta le valigie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita di coppia. E che tenerezza! Lei è, bionda, non giunonica ma quasi, un po' più alta (in virtù dei tacchi) di. I due neo-fidanzati entrano nella macchina grigia dele lasciano il palazzo delle Stelline a Milano, diretti a. E la coppia sembra affiatata. Virginia porta il trolley rosso (contiene soltanto i suoi abiti o anche quelli di Luigi, come capita in tante coppie in cui "meglio un solo bagaglio"?) e lo carica nel portabagagli della berlina ministeriale e via.Insomma l'evento della fondazione Rousseau è stato l'esordio politico dell'amore grillino tra Luigi e Virginia. Che cosa ne penserà mamma Di Maio, da Pomigliano d'Arco, la quale che è ancora affezionata alla ex del vicepremier, ossia Silvia Virgulti? Stavolta nessuna romanticheria come nella recente fuga d'amore di Luigi e Virginia a Siviglia. Si tratta invece di lavoro. Anche perché la Saba - piacente ragazza sarda, giornalista cagliaritana - lavora con una parlamentare della sua regione, Emanuela Corda, di M5S. E qui a Milano, da Rousseau, purtroppo non Jean Jacques, di parlamentari ce ne sono svariati. È da un paio di mesi che i due fanno coppia. Lei, Virginia, si chiama come la Raggi. Ma non le somiglia.