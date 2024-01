Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sempre più innamorati... ma lui piace anche a qualcun'altra

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti nel contesto di Ballando con le Stelle e da quel momento in poi non si sono più lasciati. La ballerina di Bassano del Grappa e il figlio maggiore di Rocco Siffredi stanno appassionando tutti con la loro storia d'amore che sembra proprio procedere a gonfie vele come dimostrano i video, i post e le storie che entrambi pubblicano sui rispettivi profili Instagram. Ci sarebbe, tuttavia, anche "qualcun'altra" innamorata di Lorenzo.

La storia Instagram di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando è molto attiva sul proprio profilo Instagram e posta molte più storie rispetto al fidanzato Lorenzo Tano che, anche a Ballando, rivelò di non essere un grande fan dei social, visto il suo carattere un po' più discreto. La coppia mostra spesso momenti felici e spensierati e, tra visite in città e gite in campagna, i due si divertono sempre molto. Nelle scorse ore, Lucrezia ha pubblicato un video molto divertente in cui mostra Lorenzo vicino a una staccionata, dietro alla quale c'è un alpaca bianco. L'animale, appena lo vede, gli corre incontro e si appoggia al recinto per farsi coccolare un po' dal ragazzo che, intanto, guarda la fidanzata sorridendo e lei ride a sua volta.

La storia d'amore tra Lucrezia e Lorenzo

Lorenzo Tano, accanto a Lucrezia Lando, sembra proprio avere ritrovato la felicità, dopo un periodo buio causato dalla fine di una lunga relazione precedente.

Anche i fan sono entusiasti della loro relazione perché vedono due giovani innamorati sinceramente, che vogliono godersi la vita. Gli scatti sexy di coppia hanno letteralmente fatto impazzire i social.