Perla Vatiero: «Quell'ultima notte con Mirko Brunetti...». Cos'è successo prima di partire per Temptation Island

Perla Vatiero è una delle protagoniste di quest'ultima edizione del Grande Fratello. La gieffina è entrata nella casa qualche mese fa e all'interno del reality show ha incontrato nuovamente l'ex fidanzato storico, Mirko Brunetti, con il quale si era lasciata durante il falò di confronto a Temptation Island. Nelle scorse ore, Perla, parlando con i coinquilini, ha raccontato l'ultima notte sua e del ragazzo prima di partire per il programma estivo.

L'ultima notte di Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti avevano grandi progetti di vita prima di entrare a Temptation Island. Tuttavia, durante la loro permanenza in Sardegna hanno capito che alcune dinamiche all'interno della loro coppia non funzionavano più. Nelle scorse ore, la gieffina, parlando con Letizia Petris ha raccontato la sua ultima notte (senza telecamere) insieme all'ormai ex fidanzato: «Se tornasse lui qui dentro una settimana? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà.

Non che cambio io, io sono io e basta. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel, sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano. Non lo vedevo da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a TI, la notte prima siamo stati insieme... sì, in quel senso. Poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere».

I fan ci credono ancora

Nonostante Mirko Brunetti sia stato eliminato dal Gf qualche settimana fa, mentre Perla Vatiero è ancora in gioco, i fan dei "Preletti" (come sono stati ribattezzati sui social) ci credono ancora in un ritorno di fiamma. I telespettatori, infatti, pensano che la storia tra i due ragazzi non sia chiusa completamente e che, una volta terminato il reality, Mirko e Perla avranno l'occasione di chiarire i propri sentimenti.