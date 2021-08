Luca Onestini: «Ivana Mrazova mi ha lasciato su Whatsapp. L'ex di Paolo Brosio? Ecco la verità»

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati dopo 4 anni. Un amore nato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e terminato, almeno ufficialmente, con un annuncio su Instagram. Oggi Luca Onestini ha deciso di fare chiarezza, spiegando sempre sui social come sono andate le cose fra lui e la modella ceca, smentendo anche alcuni pettegolezzi che lo riguardano. «Mi sono rotto di leggere tutti giorni cose su di me completamente false. Leggo titoli assurdi, ogni giorno per me c’è una ragazza diversa». L'ex tronista di Uomini e Donne, apparso molto provato, ha aggiunto: «Vengo da un periodo molto complicato di grande sofferenza, andrà avanti. Sto male adesso, sono stato male ieri e starò male per i prossimi mesi. Una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile».

Luca Onestini lasciato con un messaggio su WhatsApp

Luca Onestini ha poi svelato come si è conclusa la sua relazione con Ivana Mrazova: «Io cerco di distrarmi, esco, faccio per forza, sennò uno rimane a casa e si taglia le vene. Di conseguenza cerco di divertirmi e distrarmi, stare in mezzo alla gente, ma non è facile. Quindi questa mancanza di rispetto, questo inventarsi tutte queste storie, è terribile. Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando?».

La verità su Maria Laura De Vitis

I siti di gossip hanno parlato negli ultimi giorni di un avvicinamento fra Onestini e Maria Laura De Vitis, l'ex fidanzata di Paolo Brosio. Una voce smentita categoricamente dal diretto interessato: «Con lei non ho nemmeno parlato, è venuta al mio stesso tavolo accompagnata da un altro uomo, seduta tra sei persone, non era neanche vicino a me»

