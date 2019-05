Ivana Mrazova incinta? Il post misterioso di Onestini fa sognare i fan

di Silvia Natella

sarebbe incinta? I fan della coppia nata dopo ilnon sono più nella pelle dopo che il fidanzatoha pubblicato suun post "sibillino" per laIn tanti hanno provato a chiedere ai diretti interessati dell'eventuale gravidanza, ma per ora i due non parlano. Nessuna conferma, ma non è un mistero il desiderio di entrambi di mettere su famiglia.Nella didascalia che accompagnava la foto con Ivana alla Spa, Luca ha scritto «My Paradise #MotherDay Auguri anche alle #FutureMum». Il messaggio per le future mamme ovviamente non è passato inosservato e ha lasciato sognare. «Luca hai qualcosa da dirci?», «Si tratta di una battuta?», «Ci sono news?»: sono alcuni dei commenti lasciati sul profilo dell'ex tronista.Intanto i due si dimostrano sempre più affiatati. Le foto in location da sogno li ritraggono belli e innamoratissimi.Luca e Ivana si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 2, edizione che ha visto sbocciare anche l’amore traLe effusioni non sono mai esplose davanti alle telecamere perché la modella era legata a un altro uomo e ha preferito prima chiudere la sua storia. I telespettatori, però, hanno assistito alla nascita di un'amicizia che lasciava presagire qualcosa di più. Chiusa la porta rossa, i due hanno iniziato una storia d'amore.