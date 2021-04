Ivana Mrazova in lutto per la scomparsa del padre, il triste annuncio su Instagram: «Ti amo»

Un giorno triste per Ivana Mrazova in lutto per la scomparsa del padre. Ivana Marzava, ex protagonista del Grande Fratello vip, ha dato l’annuncio della morte del papà dal suo account Instagram.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, festa in casa con parenti e amici per gli 8 anni di Santiago

Ivana Mrazova in lutto: "Ciao papà, ti amo!"

Ivana Mrazova ha dato l’ultimo saluto al padre dal suo account Instagram. Ivana ha postato un tenero scatto che la vede da piccola, nella vasca assieme lui, seguita dalla didascalia: “Ciao Papá ❤️ Ti amo”. La condivisione naturalmente è stata seguita dai numerosi messaggi di condoglianze da parte di amici e fan, colleghi di reality come Raffaello Tonon e dal fidanzato Luca Onestini, che le ha lasciato un cuore.

Del padre di Ivana Mrazova si conosce poco, solo la professione, ingegnere. Il messaggio social è recente e ancora non si sa se Ivana sia o meno partita per tornare nella Repubblica Ceca e dargli l'ultimo saluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA